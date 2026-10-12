Груши зацвели: под Балашихой плодовые деревья перепутали сезоны

В минувшие выходные житель деревни Русавкино-Романово Андрей Зацепин обнаружил на своем участке цветущие груши. Березы и ясени, как положено осенью, сбрасывают пожелтевшую листву, а плодовые деревья словно сбились с графика. Опасно ли это для садовых культур, выяснял корреспондент REGIONS .

Подмосковные сады уже не впервые удивляют хозяев внеплановым цветением. Год назад в Балашихе в начале ноября вновь распустился мышиный горошек. В нацпарке «Лосиный остров» тогда объяснили: растение, отплодоносившее в августе, восприняло ноябрьское потепление как приход весны и запустило новый цикл. Похожие истории случались с сиренью и яблонями — и каждый раз дачники задавались вопросом, переживет ли дерево зиму.

Теперь тот же вопрос мучает Андрея из Балашихи. Он с иронией замечает, что свежие груши, пожалуй, поспеют аккурат к новогоднему столу, но куда сильнее его волнует другое: как поведет себя дерево весной, когда цвести ему положено по календарю.

Что говорит биолог

Ситуацию для REGIONS прояснила биолог и садовод с опытом Екатерина Авсеева. Она подтвердила: виной всему аномально теплая осень, а особенно — резкие скачки от холодных ночей к оттепели. Итог может оказаться разным, вплоть до потери растения.

Цветение в любое время года вытягивает из дерева массу ресурсов. Взрослому и крепкому растению, которое плодоносит не первый год, внеплановое цветение добавит усталости, но не погубит его: мощная кора и развитая корневая система помогут пережить холода. А вот молодому саженцу придется туго — весь запас, накопленный за лето, уйдет впустую.

Если дерево не успело как следует подготовиться к зиме, первые же заморозки могут его убить. Причина — соки, которых в период цветения в растении особенно много: при минусовых температурах они буквально разрывают клетки изнутри.

Как исправить ситуацию

Решение, по словам биолога, есть. Заметив первые бутоны, стоит взять секатор и срезать их вместе с набухшими почками. Чаще всего это останавливает запущенную программу цветения.

Похолодание все равно придет — пусть с задержкой в одну-две недели, но природа возьмет свое. Такая искусственная перезагрузка возвращает дерево в привычный ритм. Стресс оно, конечно, получит, но долгая зима даст время восстановиться и навести порядок в своих биологических настройках.

За крепкие деревья, давно вышедшие из нежного возраста, биолог советует не тревожиться: осеннее цветение им не навредит, и сил на зимовку хватит.

А вот новогоднего урожая ждать не стоит. Первые морозы просто не дадут сформироваться полноценной завязи.