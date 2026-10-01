Коммуналка в российском регионе прибавила 15%: жителей спас местный бюджет
Ямальцы платят за коммуналку лишь треть реальной цены после повышения тарифов
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
С 1 октября жители Ямала, как и вся страна, почувствовали рост коммунальных платежей. В среднем по округу суммы прибавили 15%. Это второй этап индексации, запущенный на федеральном уровне, передает интернет-издание «Ямал-Медиа».
Главное отличие Ямала — регион не перекладывает полную стоимость ресурсов на людей. Сегодня население покрывает лишь около 30% реальной цены газа, воды и тепла. Остальное добивает казна округа.
«В среднем по округу платежи вырастут на 15%», — прокомментировали в профильном департаменте.
Одновременно с тарифами с 1 октября заработали и другие новшества: обновленные правила для маркетплейсов, контроль заработков иностранных сотрудников и точечные изменения для части пенсионеров.