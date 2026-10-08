ГТЛК сменила «прописку»: компания переехала из Салехарда в Великий Новгород

АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) изменило адрес регистрации с Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе на Великий Новгород. Соответствующие сведения внесли в ЕГРЮЛ 6 октября, сообщает « Интерфакс ».

ГТЛК зарегистрировали в Новгородской области

О предстоящей перерегистрации компании ранее сообщал губернатор Новгородской области Александр Дронов.

По его словам, смена регистрации позволит в течение ближайших пяти лет направить средства на реставрацию ключевых исторических объектов региона. В их числе памятник «Тысячелетие России», звонница Софийского собора, Церковь Спаса на Ковалеве и Церковь Успения на Волотовом поле.

Компания девять лет была зарегистрирована в Салехарде

ГТЛК зарегистрировали в Салехарде в феврале 2015 года. До этого юридический адрес компании находился в Москве.

В 2014 году ГТЛК и правительство ЯНАО заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития транспортной инфраструктуры округа, лизинга транспортных средств и дорожно-строительной техники.

Крупнейший акционер — ВЭБ.РФ

ГТЛК специализируется на корпоративном лизинге железнодорожной техники, морских и речных судов, а также авиационного транспорта.

Крупнейшим акционером компании является ВЭБ.РФ с долей 63,86%. Еще 30,16% принадлежат государству в лице Минфина, эта доля находится в доверительном управлении ВЭБ.РФ. Оставшиеся 5,98% находятся у государства в лице Минтранса.