Отказ от прививки часто воспринимают как сугубо личное решение, которое касается только самого человека. Но его последствия выходят далеко за пределы одной судьбы — за чужой выбор расплачиваются те, кто не может вакцинироваться по медицинским причинам. Об этом в комментарии RuNews24.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Пироговского Университета Мурад Шахмарданов.

Коллективный иммунитет — это феномен, при котором значительная часть населения становится невосприимчивой к инфекции благодаря вакцинации или перенесенному заболеванию. Когда большинство защищены, патогену становится не от кого заразить следующего, и цепочки передачи прерываются.

Эксперт привел аналогию: возбудитель — это дождевая вода, а сообщество — крыша дома. Если крыша целая, вода не проникает внутрь. Но если есть дыры, вода найдет слабые места. Для кори нужно не менее 95% привитых, для гриппа порог ниже — около 60%.

От коллективного иммунитета зависят те, кто не может быть вакцинирован. Младенцы: прививка от кори делается только в 12 месяцев, до этого ребенок зависит от иммунной прослойки вокруг. Коклюш особенно опасен для младенцев — ежегодно он убивает около 160 тыс. детей, большинство из которых до года. Онкобольные: пациенты на химиотерапии имеют ослабленный иммунитет, живые вакцины им противопоказаны. Их защита — вакцинация окружающих. Люди с медицинскими противопоказаниями: аллергия на компоненты вакцин, иммунодефициты, аутоиммунные заболевания. Пожилые: с возрастом иммунный ответ ослабевает, они особенно уязвимы к гриппу и пневмококковой инфекции.

Когда человек отказывается от вакцинации, он становится звеном в цепочке передачи инфекции. В сообществах с низким охватом даже привитые люди подвергаются повышенному риску заражения. Вакцины не дают абсолютной гарантии: одна доза от кори защищает 95 человек из 100. Пять остаются уязвимыми.

Когда охват падает, возникают карманы непривитых — районы, школы, общины. Именно там происходят вспышки инфекций, которые в остальном мире уже почти побеждены. В 2025 году в странах, поддерживаемых Gavi, число детей с нулевой дозой снизили до 13,5 млн. Но еще 6,2 млн получили лишь частичную защиту.

Коллективный иммунитет — основа эпидемиологического благополучия всего общества. Отказ от прививок увеличивает риск для тех, кто не может защититься сам. Шахмарданов призывает вакцинироваться не только ради себя, но и ради тех, кто рядом.