Evolute i-Joy через год оказался дороже нового автомобиля с показателем 137,9%

Электромобили и гибриды Evolute показали более высокую остаточную стоимость по сравнению с бензиновыми конкурентами. В исследовании учитывалась цена автомобилей Evolute с учетом господдержки, а расчеты выполнены по данным на август 2026 года, сообщает Autonews со ссылкой на Автостат.

i-Pro через год стоит дороже нового

Седан Evolute i-Pro сохранил после первого года эксплуатации 102,8% от первоначальной стоимости. Таким образом, его расчетная цена на вторичном рынке оказалась выше стоимости нового автомобиля. Через 2 года показатель составил 82,0%, а через 3 года — 77,5%.

Для сравнения, Geely Emgrand через год сохраняет 87,5% первоначальной цены, через 2 года — 67,0%, а через 3 года — 61,8%. У Changan Eado показатель через 2 года составляет 72,7%, через 3 года — 69,9%. Kaiyi E5 теряет остаточную стоимость с 74,6% после первого года до 61,8% после третьего. У BAIC US Plus показатель снижается с 82,0 до 58,8%, а Omoda S5 сохраняет 65,3% через 2 года и 58,0% через 3 года.

i-Joy установил рекорд исследования

Кроссовер Evolute i-Joy показал максимальную остаточную стоимость среди всех рассмотренных автомобилей. После первого года эксплуатации она достигла 137,9% от первоначальной цены. Через 2 года показатель снизился до 76,6%, а через 3 года — до 75,3%.

Среди бензиновых моделей этого класса наиболее высокий результат у Geely Coolray: 80,6% через год, 74,3% через 2 года и 70,1% через 3 года. У Belgee X50 значения составили 79,2%, 74,7% и 65,3% соответственно. Chery Tiggo 4 Pro снизился с 78,2% после первого года до 61,7% после третьего. Changan CS35 Plus сохранил 77,3% через год, 76,5% через 2 года и 75,4% через 3 года.

i-Space сохранил более 90% за 2 года

Гибридный Evolute i-Space после первого года эксплуатации сохраняет 103,3% первоначальной стоимости, а после 2 лет — 90,8%. Показатель за третий год отсутствует, поскольку модель в соответствующий период еще не продавалась на рынке.

Среди бензиновых конкурентов Haval F7 с мотором 1.5 сохраняет 84,4% через год, 83,3% через 2 года и 75,7% через 3 года. Для версии с двигателем 2.0 эти показатели составляют 81,3%, 80,0% и 71,8%. Changan CS75 Plus демонстрирует 83,1%, 82,2% и 74,0%. У Jetour X70 Plus остаточная стоимость снижается с 71,9% после первого года до 61,1% после третьего.

i-Sky также оказался выше соперников

Электрический кроссовер Evolute i-Sky сохраняет 86,7% первоначальной стоимости после первого года и 73,7% после второго.

У бензиновых конкурентов Changan CS55 Plus показывает 83,3% через год, 73,3% через 2 года и 72,8% через 3 года. Changan Uni-T сохраняет 82,3% и 73,1% после первых 2 лет, а через 3 года показатель составляет 75,8%. У «Москвича 3» остаточная стоимость равна 79,5% через год, 78,8% через 2 года и 60,6% через 3 года.

Chery Tiggo 7 Pro Max сохраняет 75,6% после первого года, 69,4% после второго и 60,8% после третьего. У Jetour Dashing показатели составляют 74,3% и 65,4% после первых 2 лет, у Omoda C5 — 67,1% и 66,9%. Jaecoo J7 замыкает сравнение с результатами 64,8% после года и 61,1% после 2 лет.

По данным исследования, все 4 модели Evolute превышают показатели сопоставимых бензиновых автомобилей на доступных для сравнения сроках эксплуатации.