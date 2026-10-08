Носки и посуда не виноваты: психолог раскрыл истинные причины конфликтов пар на бытовой почве

Психолог Чепалов: повторяющиеся скандалы — это спор не о быте, а о чувствах

Общество

Фото: [istockphoto.com/filadendron]

Когда семейные скандалы разгораются из раза в раз из-за одной и той же мелочи, проблема почти никогда не кроется в самом поводе. За привычными претензиями обычно прячутся глубокие незакрытые потребности и непроговоренные обиды, считает психолог Родион Чепалов. Об этом он рассказал VSE42.RU.

Регулярные стычки из-за немытой посуды или оставленных вещей лишь верхушка айсберга. На самом деле под бытовыми упреками часто скрываются более сложные переживания. По словам специалиста, пока один партнер пытается донести: «Я устал, и мой вклад не ценят», другой воспринимает это как тотальный контроль и посягательство на личные границы.

Чтобы сломать разрушительный паттерн, Чепалов рекомендует выносить обсуждение за рамки момента ссоры. Когда эмоции утихнут, стоит спокойно выяснить у партнера, что именно его ранит в сложившейся ситуации, какие чувства он испытывает и к какому конкретно результату хочет прийти. Нередко оказывается, что безобидная просьба о порядке считывается вторым человеком как обвинение в несостоятельности.

Эффективным инструментом для анализа семейных бурь может стать «дневник повторяющихся ссор». В течение недели супругам предлагается заносить в блокнот все детали развивающегося конфликта: эмоциональное состояние за пять минут до вспышки, сказанные фразы, возникшие мысли и финал стычки. Такой подход помогает наглядно увидеть стандартную цепочку, по которой пара скатывается от легкого раздражения и взаимной защиты к крику и глухому молчанию.

Психолог подчеркивает, что выходом из кризиса должны стать четкие и выполнимые правила, а не абстрактные обещания «жить дружно». В качестве действенных шагов эксперт предлагает, например, вводить традиции вроде двух часов по субботам без гаджетов или заранее согласовывать любые крупные траты. Если же любые попытки договориться заходят в тупик, а в общении появляются презрение и страх, не стоит затягивать с визитом к семейному психотерапевту — иногда партнерам просто необходим внешний арбитр, чтобы научиться слышать друг друга заново.

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