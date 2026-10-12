Маск захотел встретиться с китайским двойником: предприниматель предложил выйти на сцену вместе

China Youth Daily: Маск предложил китайскому двойнику выйти на сцену

Общество

Американский предприниматель Илон Маск предложил своему китайскому двойнику вместе выйти на сцену. Об этом сообщает газета China Youth Daily, рассказывая о пользователях из Китая, которые прославились в интернете благодаря сходству с миллиардером.

Ма Илун прославился благодаря вирусным видео

В 2021 году в социальных сетях распространились видео с китайцем, внешне похожим на Маска. После этого мужчина стал называть себя Ма Илуном, а пользователи за пределами Китая прозвали его китайской версией предпринимателя.

Когда Маска спросили о его двойнике, он выразил желание найти возможность пригласить мужчину для совместного выхода на сцену.

При этом некоторые пользователи предполагают, что в своих роликах Ма Илун применял технологию замены лица с помощью искусственного интеллекта. Недавно его аккаунт в китайской социальной сети Weibo был заблокирован.

Еще один двойник Маска прославился в Китае

В июле этого года внимание пользователей привлек другой житель Китая — Ма Цзяньпин из провинции Шэньси. Он владеет рестораном барбекю и рассказал, что окружающие давно отмечали его сходство с американским предпринимателем.

После распространения видео с Ма Цзяньпином в интернете выручка его ресторана, по словам владельца, выросла в два раза. Посетители стали специально приезжать туда, чтобы сфотографироваться с мужчиной.

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