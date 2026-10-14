Паспорт в галерее: почему хранение конфиденциальных снимков может привести к взлому

Эксперты немецкого издания Chip и Центра защиты потребителей земли Шлезвиг-Гольштейн предупредили об опасности хранения конфиденциальных снимков в памяти мобильных устройств. Специалисты отмечают, что пользователи часто фотографируют важные документы или реквизиты для разовых задач, после чего забывают удалить файлы. В случае утери телефона или взлома облачного аккаунта такие изображения могут попасть к злоумышленникам. Для безопасности рекомендуется регулярно очищать галерею, используя контекстный поиск по ключевым словам, и не забывать прооверять папку «Недавно удаленные». Об этом сообщает издание Lenta.ru .

Категории уязвимых снимков и персональные данные

По данным экспертов, наибольшую угрозу представляют фотографии банковских карт, удостоверений личности, паспортов и других официальных документов.

Кроме того, в зоне риска находятся квитанции со счетами, фотографии договоров с указанием реквизитов, а также снимки приборов учета (электроэнергии или газа) с хорошо читаемыми серийными номерами и личными данными владельца жилплощади.

Риски утечки при взломе устройств и облачных хранилищ

Главная опасность заключается в том, что конфиденциальные кадры остаются в стандартных альбомах галереи на долгое время.

Если посторонние лица получат физический доступ к смартфону или осуществят несанкционированный взлом облачного аккаунта (например, iCloud или Google Photos), эти изображения станут прямым источником персональных данных для мошенников.

Инструкция по поиску и безопасному удалению скрытых копий

Чтобы оперативно очистить память гаджета, немецкие эксперты советуют воспользоваться функцией контекстного поиска в приложении галереи, введя ключевые фразы вроде «паспорт» или «банковская карта».

После удаления файлов критически важно зайти в разделы «Недавно удаленные» или «Корзина» и стереть их окончательно, поскольку операционные системы по умолчанию сохраняют удаленные медиафайлы в течение 30 дней.