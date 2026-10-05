Бюджет, СВО и детсады: Мособлдума нового созыва определила ключевые задачи

Брынцалов: бюджет, СВО и поддержка семей остаются приоритетами Мособлдумы

Общество

Фото: [Подмосковье сегодня/Сергей Шешин]

Московская областная Дума нового созыва сформировала список ключевых задач на ближайшую перспективу, поставив во главу угла социальные обязательства перед жителями и вопросы укрепления экономики. Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов в беседе с журналистами REGIONS подчеркнул, что работа депутатов будет опираться на прямые наказы граждан, задачи президента и непрерывную поддержку участников специальной военной операции.

Главным стартовым этапом для обновленного состава Мособлдумы станет подготовка и принятие областного бюджета. По словам Брынцалова, к финансовому документу подходят с максимальной ответственностью: он должен не просто зафиксировать все действующие льготы и выплаты, но и обеспечить экономический задел для масштабного развития региона.

Особый фокус сохраняется на демографической политике и обновлении социальной инфраструктуры. Муниципалитеты продолжают активно прирастать новыми объектами. Только за текущий период свои двери открыли 17 новых школ и 20 детских садов из 26 запланированных. Не менее интенсивно идет и модернизация уже существующих зданий: в регионе капитально отремонтировали 49 школ, а из 32 детсадов, включенных в программу ремонта на 2026 год, 23 уже приняли воспитанников.

Финансовой опорой для всех социальных проектов выступает местный бизнес. В Подмосковье планируют расширить спектр стимулирующих мер для предпринимателей — в частности, рассматривается законопроект о налоговых преференциях для малых технологических предприятий. Сегодня в области работает свыше 300 таких компаний. Их развитие соотносится с общероссийским ориентиром, согласно которому к 2030 году выручка в данном секторе должна увеличиться в семь раз.

Параллельно парламентарии готовят инициативы по стимулированию рождаемости, расширению помощи многодетным семьям, а также комплексным программам адаптации ветеранов СВО — их переобучению и дальнейшему трудоустройству. Как заверил спикер, законодатели готовы оперативно корректировать нормативную базу под меняющиеся запросы общества.

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