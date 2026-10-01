Jeep поднял Cherokee на 25 мм и добавил понижайку для новой версии Trailhawk

Jeep представила внедорожную модификацию нового Cherokee под названием Trailhawk. Кроссовер получил увеличенный на 25 мм дорожный просвет, полноценный полный привод с понижающим диапазоном и дополнительную защиту кузова. Производство автомобиля начнется до конца года, прием заказов уже открыт, передает Carscoops.

Клиренс увеличили до 229 мм

Trailhawk отличается от стандартного Cherokee переработанной передней частью с уникальным бампером, черными глянцевыми элементами и красными буксировочными петлями. Также автомобиль получил светодиодную оптику, противотуманные фары и специальный антибликовый рисунок на капоте.

Сзади установлены красные буксировочные крюки и эмблемы Trailhawk, а дверь багажника получила черную отделку и электропривод.

Для бездорожья кроссовер оснастили специальной подвеской с увеличенным на 25 мм ходом, другими пружинами и амортизаторами. Дорожный просвет достиг 229 мм. Днище защищено специальными поддонами, а на 17-дюймовые диски установлены шины Nexen Rodian ATX.

Глубина преодолеваемого брода составляет 610 мм. Угол въезда равен 28,8°, съезда — 31,8°, рампы — 21,9°. У стандартного Cherokee эти показатели составляют 19,6°, 29,4° и 18,8° соответственно.

Гибрид получил понижающую передачу

Силовая установка Trailhawk включает 1,6-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель, 2 электромотора, бесступенчатую трансмиссию и батарею емкостью 1,08 кВт·ч. Совокупная отдача системы достигает 213 л. с., а максимальный крутящий момент составляет 312 Н·м.

Кроссовер оснащен системой полного привода Active Drive II с двухступенчатой раздаточной коробкой и понижающим диапазоном. Ползучее передаточное число достигает 37,5:1. У стандартной версии Cherokee понижающей передачи нет.

Для разных дорожных условий предусмотрена система Selec-Terrain с режимами Auto, Sport, Snow, Sand/Mud и Rock.

В салоне появились зеленые кресла

В интерьере Trailhawk установлены сиденья Mantis Green с красной контрастной строчкой и тиснением на спинках. Дополняют оформление красные декоративные элементы и алюминиевые вставки.

В стандартное оснащение входят цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма, мультимедийный экран на 12,3 дюйма, подогрев передних кресел и рулевого колеса.

За дополнительную плату доступны вентиляция передних сидений, подогрев заднего ряда и оборудование для буксировки прицепа массой до 1588 кг.

Trailhawk стоит $44 625

В США стоимость Jeep Cherokee Trailhawk составляет $44 625, что по курсу на 1 октября соответствует примерно 3,73 млн рублей.

Новый Cherokee дебютировал в мае 2026 года. В сравнении с предшественником модель получила более традиционный для марки угловатый дизайн и новую гибридную силовую установку.