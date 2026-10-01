Медведи угрожают жителям Горного Алтая: детям запретили самостоятельно ходить в школу

В Майминском районе Республики Алтай ввели режим повышенной готовности из-за увеличения угрозы нападения медведей. Комплекс временных ограничений и профилактических мер будет действовать ориентировочно до 1 ноября. О принятом решении сообщил глава района Петр Громов в социальных сетях, пишет РГ.

Какие ограничения ввели в районе

В период действия особого режима запрещено проводить культурные, массовые и спортивные мероприятия на открытом воздухе, если в них участвуют несовершеннолетние. Местным жителям и туристам также рекомендуют временно отказаться от посещения лесов из-за риска встречи с хищниками.

Отдельные меры предусмотрены для защиты детей. Родителям и законным представителям советуют доставлять школьников на занятия и обратно на личном или школьном транспорте. Самостоятельное передвижение несовершеннолетних ранним утром и в темное время суток исключается.

Кроме того, с 19:30 до 08:00 жителям и гостям Майминского района рекомендуют без крайней необходимости не покидать дома и объекты инфраструктуры.

В населенных пунктах организуют дежурства

Главам сельских поселений поручено сформировать группы добровольцев из числа охотников, организовать наблюдение за территориями и провести дополнительные инструктажи для населения. Особое внимание будет уделяться местам, где ранее замечали медведей.

Также местным властям необходимо контролировать появление несанкционированных свалок бытовых отходов, которые могут привлекать диких животных к населенным пунктам. Правоохранительные органы усилят профилактические рейды.

Для школьников подготовят дополнительные маршруты

По словам Петра Громова, районные власти проработают дополнительные маршруты перевозки детей, чтобы обеспечить их безопасное передвижение между домом и школой.

Также усилят контроль за несовершеннолетними, которые находятся в общественных местах в ночное время. Введенные меры направлены на снижение риска встреч с медведями и предотвращение возможных нападений до стабилизации обстановки.