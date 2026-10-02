Первый случай за 10 лет: в Иркутской области сотрудница противочумного института умерла от чумы: что известно
Baza: сотрудница противочумного института умерла от чумы впервые за 10 лет
Сотрудница противочумного института в Иркутской области заразилась легочной чумой и умерла от инфекции. Незадолго до этого женщина находилась в командировке в Бурятии, где ранее был выявлен природный очаг заболевания в районе монгольской границы, сообщает Baza, передает Лента.ру.
Заражение произошло после командировки
В Бурятии ранее обнаружили природный очаг чумы. Переносчиками инфекции в этой местности являются суслики. После возвращения из командировки сотрудница противочумного учреждения заболела, а проведенное обследование подтвердило заражение легочной формой инфекции.
Для Иркутской области этот случай стал первым заболеванием чумой за последние 10 лет.
Второй сотрудник института не заразился
В подразделении противочумного института, где работала умершая, находились всего 2 сотрудника. У второго работника инфекцию не выявили.
Специалисты сейчас устанавливают обстоятельства заражения и проводят необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия. Также проверяется возможный источник инфекции и оцениваются риски для людей, которые могли контактировать с заболевшей.
В регионе выясняют обстоятельства заражения
Чума относится к особо опасным инфекциям. Легочная форма может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем, поэтому после выявления заболевания специалисты проводят эпидемиологическое расследование и устанавливают круг возможных контактов.
При этом сам факт выявления природного очага в Бурятии не означает распространения инфекции в Иркутской области: специалисты отдельно устанавливают, где и при каких обстоятельствах произошло заражение.