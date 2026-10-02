Первый случай за 10 лет: в Иркутской области сотрудница противочумного института умерла от чумы: что известно

Baza: сотрудница противочумного института умерла от чумы впервые за 10 лет

Общество

Сотрудница противочумного института в Иркутской области заразилась легочной чумой и умерла от инфекции. Незадолго до этого женщина находилась в командировке в Бурятии, где ранее был выявлен природный очаг заболевания в районе монгольской границы, сообщает Baza, передает Лента.ру.

Заражение произошло после командировки

В Бурятии ранее обнаружили природный очаг чумы. Переносчиками инфекции в этой местности являются суслики. После возвращения из командировки сотрудница противочумного учреждения заболела, а проведенное обследование подтвердило заражение легочной формой инфекции.

Для Иркутской области этот случай стал первым заболеванием чумой за последние 10 лет.

Второй сотрудник института не заразился

В подразделении противочумного института, где работала умершая, находились всего 2 сотрудника. У второго работника инфекцию не выявили.

Специалисты сейчас устанавливают обстоятельства заражения и проводят необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия. Также проверяется возможный источник инфекции и оцениваются риски для людей, которые могли контактировать с заболевшей.

В регионе выясняют обстоятельства заражения

Чума относится к особо опасным инфекциям. Легочная форма может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем, поэтому после выявления заболевания специалисты проводят эпидемиологическое расследование и устанавливают круг возможных контактов.

При этом сам факт выявления природного очага в Бурятии не означает распространения инфекции в Иркутской области: специалисты отдельно устанавливают, где и при каких обстоятельствах произошло заражение.

Читайте также

Депутат Госдумы отметил слаженную работу организаторов выборов в Подмосковье

Депутат Госдумы отметил слаженную работу организаторов выборов в Подмосковье

Складной смартфон быстро ломается: названы главные ошибки владельцев

Складной смартфон быстро ломается: названы главные ошибки владельцев

Ночью будет холодно: синоптики раскрыли прогноз погоды в Подмосковье на начало октября

Ночью будет холодно: синоптики раскрыли прогноз погоды в Подмосковье на начало октября

Наблюдтатель вырвала клок волос у зампреда УИК из-за съемки

Наблюдтатель вырвала клок волос у зампреда УИК из-за съемки

«Возможна квалификация по статье 109». Гостиницу «Дархан» могут привлечь к ответственности за смерть Соседова

«Возможна квалификация по статье 109». Гостиницу «Дархан» могут привлечь к ответственности за смерть Соседова

Арабский военкор оказался впечатлен уровнем жизни в Донбассе

Арабский военкор оказался впечатлен уровнем жизни в Донбассе

«Действительно впечатляет»: всемирно известный шахматист посетил ЦОН в Подмосковье в день выборов

«Действительно впечатляет»: всемирно известный шахматист посетил ЦОН в Подмосковье в день выборов

Хозяин сгоревшего комплекса в Стерлитамаке не признал вину по делу о гибели четырех человек

ИИ вышел за пределы песочницы. Google Gemini взломала три компании

ИИ вышел за пределы песочницы. Google Gemini взломала три компании

Ветеран труда Лидия Дмитриевна Безденежных из Королева: «Голосую за будущее родного города»

Ветеран труда Лидия Дмитриевна Безденежных из Королева: «Голосую за будущее родного города»

Александр Двойных отдал свой голос на избирательном участке в Домодедове

Александр Двойных отдал свой голос на избирательном участке в Домодедове

Evolute i-Joy через год оказался дороже нового автомобиля с показателем 137,9%

Добавьте mosregtoday.ru в избранное