Пассажиры Подмосковья совершили почти сто миллионов поездок на автобусах с начала лета

С начала лета пассажиры Подмосковья совершили около 94 миллионов поездок на автобусных маршрутах региона, это на 2% больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что более 60 миллионов поездок из общего числа было зафиксировано в автобусах АО «Мострансавто». В число самых востребованных маршрутов вошли № 367 «Володарского — Москва (м. Домодедовская)», № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. Ховрино)» и № 348 «Лыткарино (Автостанция) — м. Котельники». Чаще всего поездки фиксировали с помощью социальных карт жителей Московской области и Москвы. В тройку лидеров по оплате также вошли банковские карты и транспортные карты «Тройка» и «Стрелка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.