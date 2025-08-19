Пауки-осы появились в Москве: что о них говорят специалисты

В Москве появились пауки-осы, но они не представляют серьезной угрозы для людей. Их укус болезнен, но сравним с укусом пчелы, а нападают они только для самозащиты. Об этом пишет РИА Новости.

Ярких пауков-ос, которых в последнее время замечают в Москве и области, не стоит считать серьезной угрозой. По словам специалистов столичного департамента природопользования, эти членистоногие действительно могут обосноваться в городских парках, однако их поведение отличается миролюбием.

Пауки-осы, также известные как аргиопы, кусаются исключительно в случае самозащиты, например, если их берут в руки или случайно придавливают. Их укус действительно болезненный, однако по ощущениям он сопоставим с укусом обычной осы или пчелы и не несет серьезной опасности для здоровья человека. Серьезные последствия могут возникнуть лишь у людей с сильной аллергической реакцией на яд перепончатокрылых насекомых.

Аргиопы — типичные обитатели лугов и лесных опушек, но они успешно адаптируются и к городской среде. Их яркая черно-желтая окраска, напоминающая осу, является природным механизмом защиты от хищников. Для людей же этот вид пауков не агрессивен и не рассматривает их как добычу.

