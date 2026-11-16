Паутина, затопленные подвалы и ₽150 тысяч штрафа: чем закончилась неделя проверок ГЖИ Кузбасса

Такой масштаб, по данным издания, не рекорд, но показатель того, что инспекция работает в усиленном режиме: в поле зрения попали и крупные УК, и небольшие компании, обслуживающие по несколько домов.

Основное внимание уделяли содержанию общего имущества, подготовке к зиме и качеству коммунальных услуг. По итогам проверок выявили 57 нарушений, составили 26 административных протоколов и предъявили управляющим организациям штрафные санкции на сумму более ₽50 тысяч. Чаще всего нарушения были связаны с ненадлежащим содержанием подвалов и чердаков, а также с перебоями в предоставлении коммунальных услуг. Всего с начала 2026 года Госжилинспекция Кузбасса выявила более 3 090 нарушений в работе УК.

Самые крупные штрафы получили несколько компаний. В Междуреченске должностное лицо «ЖилСервис Междуреченск» оштрафовали на ₽50 тысяч за дом на улице Космонавтов, 14: там на подоконниках и полах пыль и паутина, местами разрушена штукатурка, лестничные площадки захламлены вещами, в окнах сколы и трещины, а где-то стекол нет вовсе. В Новокузнецке «Первая Управляющая» получила штраф ₽25 тысяч за дом на Сеченова, 11, где затоплен подвал, а во дворе ямы и выбоины в асфальте. Еще ₽25 тысяч заплатит «Кузнецкий сад» за дома в 13-м микрорайоне и на Тореза: там нет освещения над входами в подъезды, окна забиты ДВП, а в подъездах грязь и мусор.

Также в Новокузнецке «Инком-С» получила предупреждение за дом на Октябрьском проспекте, 40, где на лестницах пыль и паутина, а во дворе нет урн и поврежден асфальт. «Чистый дом» оштрафовали на ₽25 тысяч за дом на Чернышова, 10, где грязно и есть негерметичность мусоропровода.

В Кемерове «УК Символ» оштрафовали на ₽150 тысяч за нарушения при подготовке к отопительному сезону на Октябрьском проспекте, 42. «Крепость» получила штраф ₽20 тысяч за неисправный прибор учета на Институтской, 28, а «Наш дом» — предупреждение за несвоевременную уборку на Патриотов, 29. Кроме того, в Мазурово «Чистый город Кемерово» оштрафовали на ₽10 тысяч за несвоевременный вывоз мусора, а в Киселевске и Прокопьевске управляющим компаниям выдали предписания осушить подвалы.

В ГЖИ напоминают: если управляющая компания не устраняет проблемы, жители могут обратиться в инспекцию — сигнал станет поводом для внеплановой проверки. Таким образом, по данным ведомства, неделя прошла в режиме усиленного контроля, а жалоба жителя остается основанием для отдельного разбора работы конкретной УК.