Светящиеся звезды, шары и снеговики: как украсить загородный дом к Новому году
Руководитель Капустина назвала звезды и светодиодные шары новогодним декором
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Световые звезды, объемные шары и светящиеся снеговики помогут превратить загородный участок в праздничное пространство к Новому году. При этом для эффектного оформления необязательно использовать большое количество украшений. Достаточно выбрать несколько сочетающихся элементов и правильно расположить их относительно дома. Об этом рассказала «Газете.Ru» руководитель направления закупок Наталья Капустина.
Для оформления входной группы специалист рекомендует использовать световые звезды разных размеров. Крупную фигуру можно сделать центральным элементом композиции, а небольшие разместить рядом, оставив между ними свободное пространство. «Звезды разных размеров позволяют собирать интересные композиции: крупная становится главным акцентом, а несколько небольших поддерживают ее», — пояснила Капустина. В саду или на газоне можно установить светящихся снеговиков. Небольшие модели подойдут для террасы, а на просторном участке лучше будут смотреться более крупные фигуры, заметные издалека.
Еще один вариант праздничного оформления — светодиодные шары. Их можно объединять в группы, сочетая изделия разного диаметра. По словам эксперта, такой декор подходит не только для новогодних праздников, но и для повседневного освещения участка. Главное — выбирать модели, предназначенные для эксплуатации на улице, особенно если они будут стоять непосредственно на земле или снегу. Чтобы украшения не создавали ощущения перегруженности, Капустина советует ограничиться двумя-тремя видами фигур в одной зоне. Объединить композицию поможет одинаковый оттенок свечения. Даже гирлянды с маркировкой «теплый белый» могут заметно различаться по цвету, поэтому перед установкой их лучше включить одновременно и проверить сочетаемость.