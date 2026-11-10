Светящиеся звезды, шары и снеговики: как украсить загородный дом к Новому году

Световые звезды, объемные шары и светящиеся снеговики помогут превратить загородный участок в праздничное пространство к Новому году. При этом для эффектного оформления необязательно использовать большое количество украшений. Достаточно выбрать несколько сочетающихся элементов и правильно расположить их относительно дома. Об этом рассказала « Газете.Ru » руководитель направления закупок Наталья Капустина.

Для оформления входной группы специалист рекомендует использовать световые звезды разных размеров. Крупную фигуру можно сделать центральным элементом композиции, а небольшие разместить рядом, оставив между ними свободное пространство. «Звезды разных размеров позволяют собирать интересные композиции: крупная становится главным акцентом, а несколько небольших поддерживают ее», — пояснила Капустина. В саду или на газоне можно установить светящихся снеговиков. Небольшие модели подойдут для террасы, а на просторном участке лучше будут смотреться более крупные фигуры, заметные издалека.

Еще один вариант праздничного оформления — светодиодные шары. Их можно объединять в группы, сочетая изделия разного диаметра. По словам эксперта, такой декор подходит не только для новогодних праздников, но и для повседневного освещения участка. Главное — выбирать модели, предназначенные для эксплуатации на улице, особенно если они будут стоять непосредственно на земле или снегу. Чтобы украшения не создавали ощущения перегруженности, Капустина советует ограничиться двумя-тремя видами фигур в одной зоне. Объединить композицию поможет одинаковый оттенок свечения. Даже гирлянды с маркировкой «теплый белый» могут заметно различаться по цвету, поэтому перед установкой их лучше включить одновременно и проверить сочетаемость.