«Снимите цепочки». Полиция Бали призвала туристов не носить дорогие украшения

Полиция Бали задержала шестерых подозреваемых в ограблении туристов

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Полиция индонезийского острова Бали рекомендовала иностранным туристам воздерживаться от ношения дорогих и привлекающих внимание украшений во время прогулок по популярным туристическим районам. Об этом сообщает The Bali Times.

По информации правоохранительных органов, злоумышленники, передвигающиеся на мотоциклах, обычно действуют в темное время суток: они приближаются к отдыхающим, срывают ожерелья или выхватывают сумки, после чего быстро скрываются. В отдельных случаях преступники предлагали иностранцам услуги подвоза, чтобы затем завладеть их имуществом.

Полиция Денпасара сообщила о задержании шести подозреваемых в серии уличных краж, жертвами которых стали туристы из Индии, Азербайджана, Пакистана и России. Общая сумма ущерба, по данным правоохранителей, составила 291,3 млн индонезийских рупий (около 16 тыс. долларов).

Сотрудники полиции рекомендовали туристам не надевать ценные украшения, особенно при выходе из отеля в темное время суток и в малолюдные места. Сумки рекомендуется носить сбоку, противоположном стороне проезжей части, чтобы мотоциклистам было сложнее их выхватить.

Ранее в АТОР высказались о ситуации с рейдами в Гоа.

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