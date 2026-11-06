Россиянин почти неделю задыхался из-за смертельного тромбоза

Врач Трамов: уникальная операция в ЯНАО спасла мужчину от смертельного тромбоза

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Врачи Новоуренгойской ЦГБ провели сложнейшую высокотехнологичную операцию и спасли 40-летнего пациента от смертельно опасного тромбоза, о чем сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.

Восемь часов на грани: спасительный прокол

Житель газовой столицы Ямала почти неделю страдал от сильнейшей одышки — мужчина едва мог сделать полноценный вдох на протяжении шести дней. Госпитализация и оперативные обследования подтвердили худшие опасения врачей: у пациента диагностировали тромбоэмболию легочной артерии. Это тяжелейшее состояние, при котором оторвавшийся кровяной сгусток перекрывает кровоток в легких, создавая прямую угрозу для жизни.

Применив ювелирную точность, хирурги Артур Трамов и Руслан Абдуллаев провели редкую высокотехнологичную процедуру — ультразвуковой катетерный тромболиз.

Ювелирная работа и ультразвуковой удар

Вместо полостной операции врачи сделали аккуратный прокол в районе бедра. Под непрерывным рентген-контролем медики ювелирно провели тончайший катетер по сосудам прямо к месту закупорки. Устройство было оснащено специальным проводником, излучающим ультразвуковые волны.

Борьба за здоровье пациента продолжалась непрерывно в течение 8 часов. Под направленным воздействием ультразвука и лекарственных препаратов плотное кровяное образование постепенно размягчилось и разрушилось, благодаря чему кровоток полностью восстановился. Сразу после завершения манипуляций мужчина снова смог свободно и безболезненно дышать, а в данный момент он уже возвращается к привычной жизни.

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