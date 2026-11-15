Онкобольному россиянину отказали в лечении из-за погибшего бойца СВО

Калининградцу с раком отказали в лечении из-за путаницы с погибшим бойцом СВО

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Житель Калининградской области, страдающий раком поджелудочной железы, не смог вовремя получить медицинскую помощь из-за бюрократической ошибки. По информации MK.RU, ссылающегося на телеграм-канал 112, мужчину случайно внесли в реестр умерших, приняв его за погибшего участника СВО.

С тяжелым диагнозом молодой человек борется с ноября прошлого года. Проблемы начались прямо перед очередным этапом химиотерапии: выяснилось, что по государственным базам пациент числится мертвым, а его паспорт аннулирован. Потеря юридического статуса обернулась для мужчины не только заморозкой банковских счетов, но и невозможностью попасть к врачам — принять его отказались даже в платном медцентре.

Как рассказал сам пострадавший, путаница возникла в Волгоградской области при оформлении документов о гибели военнослужащего в зоне спецоперации. У бойца и жителя Калининградской области оказались идентичными фамилия и дата рождения, при этом имена и отчества у них различались.

Сотрудники ЗАГСа уже оформили официальный документ, удостоверяющий, что калининградец жив. Однако для полного восстановления прав МВД потребовалось направить запрос в столицу, а регламентный срок ожидания ответа составляет до 30 дней. Весь этот месяц пациент вынужден обходиться без терапии. По словам мужчины, медики уже предупредили его, что столь затяжная пауза способна перечеркнуть прошлые результаты и лечение придется запускать с нуля.

Чтобы ускорить исправление роковой оплошности и вернуться в больницу, житель региона подал заявления в прокуратуру и СК.

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