Дефицит кадров играет на руку работникам: кто может попросить прибавку к зарплате до конца года

Безработица в России остается на уровне 2,2%, а нехватка квалифицированных кадров продолжает создавать конкуренцию за специалистов. На этом фоне инженеры, опытные рабочие и представители других востребованных профессий могут получить дополнительные аргументы для переговоров о повышении зарплаты до конца 2026 года. Почему квалификация должна отражаться на размере оклада, кого уже затронул рост зарплат и можно ли рассчитывать на новую прибавку, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала первый заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам парламентария, одна из важнейших задач системы оплаты труда — учитывать разницу между квалификацией работников и сложностью выполняемой ими работы.

«Не может быть того, что уборщик, например, производственных помещений и инженер того же предприятия будут получать равные оклады», — отметила Бессараб.

Она подчеркнула, что заработок должен соответствовать профессиональному уровню сотрудника, а различия между тарифными разрядами — быть понятными и обоснованными.

«Дифференциация между тарифными разрядами должна быть объективно понятной. Люди должны понимать, что за разный труд, разную квалификацию они получают разные доходы», — пояснила депутат.

На практике дополнительные возможности для переговоров о повышении зарплаты появляются у специалистов, которых работодателям сложнее заменить. Согласно исследованию сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», наиболее заметный дефицит кадров в 2026 году работодатели ожидали среди квалифицированных рабочих, включая сварщиков и электриков. Также высокий спрос отмечался на инженеров, технических специалистов, врачей и IT-работников. Однако востребованная профессия сама по себе не гарантирует прибавку. Сотруднику важно показать работодателю конкретные результаты, расширение обязанностей или наличие редких профессиональных навыков. Бессараб напомнила, что часть россиян получила прибавку еще в начале года благодаря увеличению минимального размера оплаты труда.

«Повышение зарплат в этом году уже состоялось. В 2026 году зарплаты повышались с 1 января», — рассказала парламентарий.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

С начала года федеральный МРОТ вырос на 20,7% и достиг 27 093 рублей в месяц. Это коснулось порядка четырех с половиной миллионов россиян, уточнила Бессараб. При этом изменение минимальной зарплаты не означает автоматического повышения окладов всех сотрудников предприятия. Пересмотр остальных ставок зависит от принятой системы оплаты труда, условий договоров и решений работодателя.

Низкая безработица и нехватка отдельных специалистов могут усиливать позиции работников при обсуждении зарплаты. Особенно если речь идет о сотрудниках, которые освоили новое оборудование, получили дополнительную квалификацию или выполняют более сложные задачи, чем раньше. В таком случае аргументом для разговора с руководством может стать не только общий рост цен, но и реальная ценность работника для компании.

При этом закон не обязывает работодателя повышать оклад каждому специалисту по его просьбе. Условия оплаты могут пересматриваться по соглашению сторон, а индексация проводится в порядке, установленном законодательством и документами организации. Таким образом, до конца года наиболее веские основания обсуждать прибавку есть у работников, способных подтвердить свою квалификацию, профессиональные достижения и востребованность на рынке труда. Но окончательное решение о персональном повышении зарплаты зависит от работодателя.