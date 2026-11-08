В Серпухове освятили икону репрессированного священномученника Василия Студницына

В серпуховском храме Всех Святых состоялся чин освящения мозаичной иконы священномученика Василия Студницына, служившего здесь благочинным и расстрелянного в 1937 году. Об этом сообщает SERP.MK.RU представители Серпуховского благочиния.

Создание мозаичного лика стало частью масштабного проекта местной епархиальной структуры. В течение всего года мастера трудились над целой серией икон, увековечивающих память праведников, чей жизненный путь и духовное служение были неразрывно связаны с серпуховской землей. По завершении работ уникальные образы планируют распределить по приходам и разместить прямо на фасадах церковных ансамблей.

На торжественное богослужение собрались воспитанники и выпускники приходской воскресной школы, названной в честь священномученика. Дети с малых лет изучают жизненный путь расстрелянного тройкой НКВД священнослужителя и почитают его как своего главного небесного заступника.

Православные верующие обращаются в молитвах к священномученику Василию Студницыну как к заступнику за всех невинно пострадавших и гонимых за веру. К нему также прибегают с прошениями о даровании крепости духа и стойкости в жизненных испытаниях, об укреплении семьи, верности пастырскому долгу и о благословении детей в учебе и духовном возрастании.