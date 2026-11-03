Флаг, герб и гимн назвали главными символами Дня народного единства

FEEDBACK: памятник Минину и Пожарскому вошел в число главных символов 4 ноября

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Государственные флаг, герб и гимн считают главными символами Дня народного единства 46% россиян, а памятник Минину и Пожарскому — 44%. Об этом свидетельствуют результаты исследования центра FEEDBACK, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Среди других ассоциаций респонденты назвали людей в национальных костюмах разных народов России (28%), массовые праздничные мероприятия (26%) и освобождение Москвы в 1612 году (20%).

По данным опроса, 77% участников считают важным, чтобы праздник отражал традиции различных народов страны. Еще 66% убеждены, что культурные и национальные различия не препятствуют сохранению общероссийского единства. При этом 75% хотели бы использовать День народного единства, чтобы лучше познакомиться с культурами народов России.

Исследование проводилось в октябре 2026 года методом онлайн-анкетирования и фокус-групп. В нем участвовали 2020 человек из разных регионов страны в возрасте от 14 лет.

Ранее сообщалось, что жители Серпухова через суд запретили соседке сдавать дом.

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