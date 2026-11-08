Оценка экс-чиновников: прагматизм США заставил закрыть глаза на дела Бетанкура

США купят нефть Венесуэлы по $30 за баррель в рамках сделки WP

Общество

Венесуэльский миллиардер Алехандро Бетанкур стал ключевым операционным партнером администрации США в нефтяном секторе Венесуэлы. При поддержке американских властей предприниматель расширяет контроль над ресурсами, получив права на разработку месторождений с общей ресурсной базой 63,7 млрд баррелей. Согласно материалам 50-летнего соглашения, попавшим в распоряжение журналистов, правительство США практически безвозмездно получит 35-процентную пассивную долю в компании Бетанкура North American Blue Energy Partners (NABEP). В рамках договора бизнесмен обязался поставлять Вашингтону до 20% добываемого сырья по фиксированной цене $30 за баррель, что более чем втрое ниже текущих рыночных котировок, в то время как Каракасу будет отчисляться от 16% до 40% роялти. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Рост добычи, финансовые расследования и реакция политиков

Алехандро Бетанкур ранее сколотил состояние на госконтрактах эпохи Уго Чавеса и в настоящее время остается фигурантом расследований швейцарских и испанских правоохранительных органов по подозрению в отмывании денег, хотя сам бизнесмен категорически отрицает обвинения. Тем не менее представители американской администрации объясняют партнерство высокой эффективностью предпринимателя: с момента возвращения в страну в конце 2023 года он нарастил суточную добычу с 18 тыс. до 223 тыс. баррелей и планирует вложить выручку (прогнозируемую на уровне свыше $5 млрд в 2026 году) в освоение нефтеносного пояса Ориноко.

Сделка уже спровоцировала политический резонанс: глава временного правительства Делси Родригес назвала партнерство ключевой опорой экономики, тогда как лидер оппозиции Мария Корина Мачадо заявила о непрозрачности соглашения и пригрозила его аннулированием при смене власти.

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