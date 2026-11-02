Яна Лантратова подвела итоги гуманитарной миссии в Алешках

На прошедшей пресс-конференции Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова подвела итоги гуманитарной операции в городе Алешки, состоявшейся 30 октября. Омбудсмен отметила, что автобусы, выделенные для эвакуации, частично шли полупустыми, поскольку значительная часть местного населения покинула населенный пункт самостоятельно за долгое время до прибытия гуманитарной миссии. Об этом сообщает агентство РИА Новости .

Как пояснила омбудсмен, организаторы гуманитарной акции рассчитывали на вывоз гораздо большего числа граждан, однако реальные потребности оказались скорректированы тем фактом, что люди спасались от сложной обстановки своими силами. Те жители, которые оставались в городе и приняли решение уехать в ходе операции, получили возможность выбора направления: они смогли отправиться как в различные регионы Российской Федерации, так и на территорию Украины.

В рамках гуманитарного рейса в Алешки было доставлено несколько десятков тонн жизненно необходимых грузов. Жителям передали продовольствие, питьевую воду, средства личной гигиены, медикаменты, а также топливо для работы автономных генераторов.

Яна Лантратова подчеркнула, что российские правозащитные структуры продолжают мониторить гуманитарную ситуацию в прифронтовых районах и оказывать адресную помощь тем, кто в ней нуждается.