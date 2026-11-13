Лиса-пешеход приятно удивила автомобилистов в Немчиновке

На записи видно, как хищница сначала направилась к проезжей части, но остановилась, заметив машину, затем отошла в сторону и перебежала дорогу по «зебре».

По словам зоолога и ветеринара Геннадия Злобина, лиса не обязательно распознала пешеходный переход так, как это делает человек. Скорее всего, она просто выбрала удобное и безопасное место для пересечения дороги. Эксперт пояснил, что лисы сообразительны примерно на уровне собаки и, как и они, адаптируются к городской среде. Зверь мог определить безопасный коридор и перейти дорогу. А думать, что лиса понимает, что такое «зебра», — антропоморфизм, то есть проекция человеческих качеств на животное.

Специалист добавил, что участившиеся встречи с рыжими хищниками в городских локациях, в том числе в Одинцовском округе, неслучайны. По его словам, лисы, как и многие другие виды, склонны к синантропии — образу жизни, тесно связанному с человеком. Так они находят безграничный пищевой ресурс на мусорках, а также безопасность: в городе у них нет биологических врагов.

Встречи с лисами в Подмосковье и Москве происходят регулярно. Ранее животных замечали в Строгине, Красногорске и Лобне. Только в Москве за последние пять лет пушистых охотников фиксировали на 16 природных территориях, для которых специалисты даже составили специальную карту.

Специалисты напоминают: несмотря на милый вид, к диким животным нельзя приближаться, пытаться их кормить или ловить. Лисы могут быть переносчиками бешенства. По данным Роспотребнадзора, в 2024 году в России зафиксировали около 1200 случаев заражения бешенством от диких животных, жертвами которых стали семь человек, один из которых погиб после укуса лисы. Если зверь появился во дворе или ведет себя необычно, следует сообщить об этом по номеру 112.