Любимые сырники Блока: музейщики Солнечногорска раскрыли старинный рецепт

Усадьба Шахматово под Солнечногорском неразрывно связана с Александром Блоком — поэт проводил здесь почти каждое лето на протяжении 36 лет. Общие трапезы были важной частью семейной жизни: за столом Бекетовы и Блоки общались и угощались домашними блюдами. Теперь музейщики раскрыли секрет той самой атмосферы, а главное — рецепта тех самых сырников. Об этом пишет REGIONS .

Чтобы передать посетителям атмосферу той эпохи, сотрудники музея-заповедника публикуют в соцсетях старинные рецепты. В «Кулинарных тетрадях семьи Бекетовых — Блока» они нашли рецепт сырников — приготовить их можно и дома.

Понадобятся творог (около 410 г), два яйца, ложка муки для теста и немного для обваливания, две столовые ложки мелкого сахара, примерно 51 г сливочного масла в тесто и еще чуть-чуть для жарки, две ложки сливок, щепотка соли и сахар с корицей для подачи.

Творог разминают ложкой, добавляют яйца, муку, сахар, растопленное масло, сливки и соль, хорошо перемешивают. Затем из массы формируют круглые лепешки, обваливают в муке и обжаривают на сковороде в масле. Перед подачей сырники посыпают сахаром с корицей.

Ранее сотрудники музея-заповедника Менделеева и Блока уже делились в соцсетях рецептом сливочного мороженого.