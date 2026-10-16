Львы против поп-звезд. Запашный: выступление животного стоит дороже выступления звезды эстрады

«Конечно, можно. Но если мы с вами говорим о полномасштабном цирковом представлении в каких-то других условиях, вне цирка, то надо понимать: инфраструктура, которую надо создать для полноценного циркового шоу, особенно если в нем должны принимать участие животные, будет в разы дороже, чем приглашение самой дорогой звезды нашей эстрады», — сказал он, отвечая на вопрос о том, можно ли пригласить на корпоратив цирковое животное.