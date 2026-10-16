Львы против поп-звезд. Запашный: выступление животного стоит дороже выступления звезды эстрады

Запашный: выступление циркового животного дороже звезды эстрады

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Приглашение циркового животного на корпоративное мероприятие возможно, однако затраты на это значительно превысят гонорар звезды российской эстрады. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный.

«Конечно, можно. Но если мы с вами говорим о полномасштабном цирковом представлении в каких-то других условиях, вне цирка, то надо понимать: инфраструктура, которую надо создать для полноценного циркового шоу, особенно если в нем должны принимать участие животные, будет в разы дороже, чем приглашение самой дорогой звезды нашей эстрады», — сказал он, отвечая на вопрос о том, можно ли пригласить на корпоратив цирковое животное.

Запашный также отметил, что цирковые артисты регулярно участвуют в частных мероприятиях, совместных концертах и творческих встречах.

Ранее сообщалось о том, что дрессировщику Аскольду Запашному ночью потребовалась помощь врачей.

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