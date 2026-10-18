Трехрядный салон за 1,8 млн: почему Toyota Sienta выбирают вместо кроссовера

Компактвэн Toyota Sienta остается наиболее доступным решением для автомобилистов, ищущих практичный трехрядный автомобиль. В Приморье заказать японскую модель с праворульной компоновкой и клиренсом уровня паркетников предлагают по цене от 1,84 млн рублей — это более чем в два раза дешевле популярных китайских аналогов вроде Jetour или Geely. Подробности цен, комплектаций и технических нюансов раскрывает издание «Автоновости дня».

Комплектации и прайсы в Приморье

Стоимость под заказ во Владивостоке варьируется от 1,84 до 2,0 млн рублей в зависимости от уровня оснащения:

Базовая версия (от 1 840 000 руб.): кожаный мульти-руль, адаптивный круиз-контроль, климат-контроль, старт с кнопки, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, продвинутый медиакомплекс с большим экраном и электропривод боковых дверей.

Средняя версия (1 950 000 руб.): скромное оснащение с тканевым салоном, пластмассовым рулем, аналоговой приборной панелью, уменьшенным экраном мультимедиа и стальными дисками с колпаками.

Топовая версия (от 2 000 000 руб.): система кругового обзора с камерой заднего вида, цифровая приборная панель, мульти-руль с кожаной отделкой и максимальная мультимедиа.

Итоговая стоимость зависит от курса валют в день расчета, расходов на логистику, таможенное оформление и размеров утилизационного сбора.

Техническое оснащение и сравнение с конкурентами

Все модификации Toyota Sienta поставляются из Японии с правым рулем и исключительно в переднеприводном исполнении.

Под капотом компактвэна установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 120 л. с., работающий в паре с бесступенчатым вариатором Direct Shift-CVT.

Для сравнения, официальные китайские семиместные кроссоверы в РФ стоят существенно дороже: