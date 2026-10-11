Город на 400 тысяч жителей под угрозой: почему застопорился проект Кремниевой долины

Проект California Forever по строительству нового города в Калифорнии столкнулся с серьезными разногласиями с местными властями. Конфликт уже привел к потере проекта судоверфи стоимостью $3 млрд, которая могла создать около 10 тыс. рабочих мест, сообщает The Wall Street Journal.

Город на 400 тысяч жителей планируют построить с нуля

Инициатор проекта — 39-летний предприниматель Ян Срамек, ранее работавший в инвестиционном банке Goldman Sachs. Он рассчитывает построить новый город примерно в полутора часах езды от Сан-Франциско. План предусматривает жилые кварталы, высокотехнологичные предприятия и промышленную инфраструктуру.

California Forever привлекла около $1 млрд от инвесторов, в числе которых сооснователь LinkedIn Рид Хоффман. Проект также получил поддержку губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

Для реализации инициативы компания приобрела около 60 тыс. акров земли — примерно 24,3 тыс. га. Разработчики рассчитывают частично решить проблему нехватки жилья в районе Сан-Франциско и создать рабочие места в округе Солано, где закрылись пивоварня Budweiser и нефтеперерабатывающий завод Valero Energy.

Местные жители выступили против застройки

Планы компании вызвали сопротивление жителей и представителей местных властей. Противники проекта опасаются, что крупные технологические инвесторы стремятся получить контроль над значительными земельными территориями.

В 2024 году California Forever потратила миллионы долларов на подготовку голосования, которое позволило бы вывести проект из-под действия местных ограничений на застройку сельскохозяйственных земель. Однако за несколько месяцев до голосования инициативу отозвали: опросы показали, что жители, вероятно, не поддержат ее.

Позже Срамек и член наблюдательного совета округа Солано Митч Мэшберн договорились замедлить реализацию проекта и наладить взаимодействие. Тем не менее последующие переговоры не устранили разногласия.

Судоверфь за $3 млрд построят в Техасе

Одним из главных спорных вопросов стало строительство судоверфи для Saronic Technologies, выпускающей автономные морские суда. Срамек добивался принятия специального закона, который ускорил бы реализацию проекта, но договориться с властями округа не удалось.

В июне 2026 года Saronic выбрала для строительства предприятия стоимостью $3 млрд город Браунсвилл в Техасе. После этого администрация губернатора Ньюсома предложила новый закон для ускорения строительства судоверфи, однако власти округа Солано вновь отклонили инициативу.

Компания ищет способ обойти ограничения

Параллельно California Forever пытается присоединить часть приобретенных земель к соседнему Суйсан-Сити. Компания договорилась выплатить городу $10 млн после завершения процедуры, однако для этого необходимо соглашение с округом о распределении налоговых поступлений.

Местные власти заявили, что их нельзя принудить к заключению такой сделки. Управляющий делами администрации Суйсан-Сити Брет Пребула в письме чиновникам штата раскритиковал использование бюрократических процедур, которые, по его оценке, мешают реализации проекта.

Ранее The New York Times сообщала, что связанная с проектом компания Flannery Associates скупала земли в Калифорнии, в некоторых случаях предлагая цены выше рыночных. Из-за споров о стоимости участков компания также обращалась в суд. В районе предполагаемой застройки находятся ранчо, ветряные электростанции и линии электропередачи, а неподалеку расположена авиабаза Travis.