Первым опасным признаком Маматов назвал постоянную усталость, сонливость и разбитость даже после отдыха: обычная сезонна

Постоянная усталость осенью может указывать на онкологическое заболевание. Об этом в разговоре с « Газетой.Ru » предупредил невролог Алексей Маматов. По словам врача, этот и другие сигналы легко спутать с влиянием сезона на организм.

Первым опасным признаком Маматов назвал постоянную усталость, сонливость и разбитость даже после отдыха: обычная сезонная утомляемость имеет понятные причины и обычно проходит после сна и восстановления.

К другим тревожным сигналам невролог отнес осиплость или изменение голоса без других симптомов ОРВИ, слишком сильную потерю веса, резкое снижение аппетита и нетипичные изменения в работе ЖКТ, а также сложности при привычной физической активности. При этом, по словам специалиста, наличие одного или двух таких признаков само по себе не означает, что у человека рак: в такой ситуации важно смотреть на состояние в целом. Таким образом, Маматов призывает не списывать затяжные изменения в самочувствии на осень, но и не ставить себе диагноз по отдельным симптомам.