Максимум 6 месяцев: в России ограничили предельный срок стажировки
РИА Новости: из Трудового кодекса уберут размытый статус стажера
С 1 марта 2027 года в Трудовой кодекс РФ вступают поправки, регламентирующие статус стажеров, сообщил член Общественной палаты РФ Евгений Машаров. Изменения вводят обязательный срочный трудовой договор на срок до 6 месяцев, закрепляют институт наставничества и запрещают устанавливать испытательный срок при последующем найме. Поправки не затронут госслужащих и сферы со специальным правовым регулированием, пишет РИА Новости.
Ключевые законодательные новшества
- Сроки и статус: оформляется срочный трудовой договор (до 6 месяцев) с прибавкой слова «стажер» к должности (например, «продавец-стажер»). Договор не переходит автоматически в бессрочный.
- Условия заключения: заключить договор стажировки можно в течение 1 года после окончания обучения или профподготовки.
- Наставничество: работодатель обязан официально закрепить за стажером наставника для передачи практических навыков.
- Запрет на испытательный срок: если по окончании стажировки с человеком заключают основной договор, повторный испытательный срок запрещен.
- Исключения: нормы не распространяются на госслужащих, муниципальных служащих и стажировки по охране труда/спецдопускам.