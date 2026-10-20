Максимум 6 месяцев: в России ограничили предельный срок стажировки

РИА Новости: из Трудового кодекса уберут размытый статус стажера

Общество

С 1 марта 2027 года в Трудовой кодекс РФ вступают поправки, регламентирующие статус стажеров, сообщил член Общественной палаты РФ Евгений Машаров. Изменения вводят обязательный срочный трудовой договор на срок до 6 месяцев, закрепляют институт наставничества и запрещают устанавливать испытательный срок при последующем найме. Поправки не затронут госслужащих и сферы со специальным правовым регулированием, пишет РИА Новости.

Ключевые законодательные новшества

  • Сроки и статус: оформляется срочный трудовой договор (до 6 месяцев) с прибавкой слова «стажер» к должности (например, «продавец-стажер»). Договор не переходит автоматически в бессрочный.
  • Условия заключения: заключить договор стажировки можно в течение 1 года после окончания обучения или профподготовки.
  • Наставничество: работодатель обязан официально закрепить за стажером наставника для передачи практических навыков.
  • Запрет на испытательный срок: если по окончании стажировки с человеком заключают основной договор, повторный испытательный срок запрещен.
  • Исключения: нормы не распространяются на госслужащих, муниципальных служащих и стажировки по охране труда/спецдопускам.

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