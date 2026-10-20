Максимум 6 месяцев: в России ограничили предельный срок стажировки

С 1 марта 2027 года в Трудовой кодекс РФ вступают поправки, регламентирующие статус стажеров, сообщил член Общественной палаты РФ Евгений Машаров. Изменения вводят обязательный срочный трудовой договор на срок до 6 месяцев, закрепляют институт наставничества и запрещают устанавливать испытательный срок при последующем найме. Поправки не затронут госслужащих и сферы со специальным правовым регулированием, пишет РИА Новости.