Сдвиг из-за выходных: пособие по уходу за ребенком до 1,5 года перенесли на 6 ноября

Российские семьи с детьми, имеющие право на государственную социальную поддержку, получат денежные выплаты за октябрь в досрочном порядке в начале ноября 2026 года. Согласно графику, опубликованному в официальном канале Социального фонда России в мессенджере MAX, перечисления пройдут в три этапа — 3, 5 и 6 ноября. Корректировка сроков выплат затронет как получателей пособий по уходу за ребенком, так и обладателей сертификатов на материнский капитал. Гражданам, забирающим средства через почтовые отделения, выплаты доставят по стандартным графикам почты. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда России .

Социальный фонд России обнародовал график зачисления ежемесячных пособий на детей за октябрь текущего года. Переводы на банковские счета получателей запланированы на первые числа ноября и распределены по трем основным датам. Впервые осенняя сессия выплат стартует 3 ноября, когда средства поступят семьям с единым пособием, неработающим родителям детей до полутора лет, а также семьям военнослужащих, проходящих службу по призыву.

Второй и третий этапы финансирования запланированы на середину первой недели месяца. Выплаты из средств материнского капитала будут направлены на банковские карты граждан 5 ноября. Уже 6 ноября пособия по уходу за ребенком до полутора лет зачислят работающим родителям. Перенос выплаты с привычного 8-го числа связан с тем, что плановая дата выпадает на календарный выходной день, в связи с чем перечисление производится накануне.

Представители фонда подчеркивают, что поступление финансовых средств на счета может происходить неравномерно в течение всего операционного дня. Для семей, у которых в качестве способа доставки выбрана «Почта России», денежные средства будут вручать по индивидуальным графикам с 3 по 25 ноября. Точные даты выплат в конкретных населенных пунктах можно уточнить непосредственно в обслуживающем почтовом отделении.