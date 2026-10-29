Депутат предложил россиянам отправиться на север

Депутат Госдумы, путешественник и исследователь Арктики Богдан Булычев в беседе с Life.ru предложил россиянам необычные варианты отдыха на январские праздники. По его словам, зимой стоит обратить внимание на Дальний Восток.

Булычев рекомендовал Сахалин любителям горнолыжного отдыха, а Курилы назвал настоящим экспедиционным путешествием. На Камчатке, отметил он, можно совместить купание в горячих термальных источниках с видом на действующие вулканы, увидеть Тихий океан, черные вулканические пляжи и горы. Отдельно парламентарий выделил Магаданскую область и трассу «Колыма»: зимой там открывается бескрайняя тайга, горные перевалы, заснеженные сопки и настоящие северные морозы. По этой дороге можно добраться до села Оймякон в Якутии — одного из самых холодных постоянно населенных мест на Земле, где температура опускается ниже минус 50 градусов.

Кроме того, путешественник посоветовал побывать на горячих источниках возле села Лорино на Чукотке и на полярной станции на мысе Челюскина. Однако такие маршруты, предупредил он, требуют серьезной подготовки, надежной техники и опытных проводников. Это уже не обычный отпуск, а полноценная экспедиция.

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