Замерзли из-за отключения тепла? Требуйте компенсацию

Если отопление отключили с нарушением сроков, коммунальщики обязаны вернуть деньги за каждый час простоя. По постановлению правительства № 354, за месяц тепло могут отключать не более чем на 24 часа. Время на аварийный ремонт зависит от температуры в квартире. Если в комнате выше плюс 16 градусов — дается до 16 часов. При плюс 12–16 — всего 8 часов. Если холоднее — 4 часа.

За каждый лишний час без тепла плата снижается на 0,15%. Но автоматически перерасчет не делают. Нужно зафиксировать факт отключения: позвонить в аварийную службу, записать номер заявки и фамилию диспетчера, а обращение продублировать через «Госуслуги.Дом». Если из-за холода пострадало имущество — лопнули трубы, испортился ремонт — или заболели жильцы, можно требовать компенсацию убытков и морального вреда. Для этого понадобятся результаты независимой экспертизы, справки от врачей и чеки на лекарства.

Ранее россиянам назвали сумму ремонтного запаса на случай аварии.