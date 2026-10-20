Замерзли из-за отключения тепла? Требуйте компенсацию

Эксперт Бондарь напомнил о компенсации за болезнь при отключении тепла

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Если из-за холодной квартиры вы заболели, можете требовать компенсацию. Об этом сообщает RT.

Если отопление отключили с нарушением сроков, коммунальщики обязаны вернуть деньги за каждый час простоя. По постановлению правительства № 354, за месяц тепло могут отключать не более чем на 24 часа. Время на аварийный ремонт зависит от температуры в квартире. Если в комнате выше плюс 16 градусов — дается до 16 часов. При плюс 12–16 — всего 8 часов. Если холоднее — 4 часа.

За каждый лишний час без тепла плата снижается на 0,15%. Но автоматически перерасчет не делают. Нужно зафиксировать факт отключения: позвонить в аварийную службу, записать номер заявки и фамилию диспетчера, а обращение продублировать через «Госуслуги.Дом». Если из-за холода пострадало имущество — лопнули трубы, испортился ремонт — или заболели жильцы, можно требовать компенсацию убытков и морального вреда. Для этого понадобятся результаты независимой экспертизы, справки от врачей и чеки на лекарства.

Ранее россиянам назвали сумму ремонтного запаса на случай аварии.

Актуально

Читайте также

Громкое дело экс-министра культуры Кузбасса дошло до приговора

Громкое дело экс-министра культуры Кузбасса дошло до приговора

Игры-слот-машины: врач рассказал, как механика лутбоксов работает против детской психики

Игры-слот-машины: врач рассказал, как механика лутбоксов работает против детской психики

Мох, копоть и оголенные провода: УК заставят заплатить миллион за антисанитарию

Мох, копоть и оголенные провода: УК заставят заплатить миллион за антисанитарию

Лидер подмосковной «Молодой Гвардии» Диана Алумянц стала депутатом Мособлдумы

Лидер подмосковной «Молодой Гвардии» Диана Алумянц стала депутатом Мособлдумы

«Страшно уже всем»: в российском регионе бьют тревогу из-за стаи бродячих собак

«Страшно уже всем»: в российском регионе бьют тревогу из-за стаи бродячих собак

МРОТ подняли почти до ₽29 тысяч: кому пересчитают зарплаты и пособия

МРОТ подняли почти до ₽29 тысяч: кому пересчитают зарплаты и пособия

Врач развеял миф о высокобелковом рационе для похудения

Врач развеял миф о высокобелковом рационе для похудения

Развеян главный миф о флешках и «безопасном извлечении»

Развеян главный миф о флешках и «безопасном извлечении»

Легкая техника для серьезных задач: из Городского округа Пушкинский отправили партию помощи в зону СВО

Легкая техника для серьезных задач: из Городского округа Пушкинский отправили партию помощи в зону СВО

Прогнать не удалось: дикая крыса вцепилась в руку жителя Красногорска

Прогнать не удалось: дикая крыса вцепилась в руку жителя Красногорска

В Серпухове по народной программе отремонтировали мост в деревне Лукино

В Серпухове по народной программе отремонтировали мост в деревне Лукино

В Подмосковье и еще трех регионах России пресекли хищение выплат участникам СВО

В Подмосковье и еще трех регионах России пресекли хищение выплат участникам СВО

Добавьте mosregtoday.ru в избранное