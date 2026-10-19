Экономия со 2 января: как съездить в подмосковный отель и не переплатить за банкет

REGIONS: Новый год «все включено» в Подмосковье стоит от ₽100 тыс. на двоих

Общество

Загородные отели Московской области открыли бронирование на новогодний заезд 2026–2027 годов по системе «все включено». Четырехдневный пакет с 30 декабря по 3 января (проживание, банкет, бассейн и анимация) обойдется парам в ₽136 тыс., а варианты на три ночи — от ₽100 тыс. Туристический эксперт Артем Алексеев объяснил, как сэкономить на поездке при заезде со 2 января и какие скрытые доплаты проверить в договоре. Детали цен и условий загородного отдыха приводит REGIONS.

Сколько стоит загородный Новый год и что входит в стоимость

Подмосковные отели предлагают разный уровень цен в зависимости от дат заезда:

  • Заезд 30 декабря — 3 января (4 дня): от ₽68 тыс. на человека (от ₽136 тыс. на двоих за заезд).
  • Заезд на 3 ночи с банкетом: от ₽100 тыс. на двоих при двухместном размещении.
  • Экономичный вариант: бронирование со 2 января после новогодней ночи — цена существенно ниже при сохранении питания, бассейна и развлекательной программы.
  • Наполнение пакета: трехразовый «шведский стол», банкет, бассейны, детская и взрослая анимация, вечерние шоу.

Перед оплатой брони эксперты рекомендуют уточнять, входит ли банкет в базовую стоимость, есть ли лимиты на посещение СПА-зоны и предусмотрены ли отдельные доплаты за размещение детей.

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