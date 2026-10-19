Экономия со 2 января: как съездить в подмосковный отель и не переплатить за банкет

Загородные отели Московской области открыли бронирование на новогодний заезд 2026–2027 годов по системе «все включено». Четырехдневный пакет с 30 декабря по 3 января (проживание, банкет, бассейн и анимация) обойдется парам в ₽136 тыс., а варианты на три ночи — от ₽100 тыс. Туристический эксперт Артем Алексеев объяснил, как сэкономить на поездке при заезде со 2 января и какие скрытые доплаты проверить в договоре. Детали цен и условий загородного отдыха приводит REGIONS.