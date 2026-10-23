Атака БПЛА ВСУ на Нижегородскую область 23 октября: сколько уничтожено БПЛА — последние новости
В ночь и утро 23 октября Нижегородская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил губернатор региона Глеб Никитин в мессенджере «Макс», силы Министерства обороны РФ и спецподразделения «Барс-НН» отразили налет 19 БПЛА. В Городецком округе в результате падения обломков уничтоженных воздушных целей травмы получили трое мирных жителей. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь. Об этом информирует агентство РИА Новости.
Детали отражения атаки и последствия в Городецком округе
- Отражение атаки силами ПВО:
- Число сбитых целей: над территорией Нижегородской области уничтожено 19 БПЛА;
- Задействованные силы: подразделения Министерства обороны РФ и отряд «Барс-НН».
- Пострадавшие и последствия на земле:
- Локация инцидента: Городецкий муниципальный округ;
- Пострадавшие: 3 мирных жителя получили травмы различной степени тяжести из-за падения фрагментов сбитых аппаратов;
- Медицинская помощь: все раненые доставлены в медучреждения и находятся под наблюдением врачей.