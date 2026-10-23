Атака БПЛА ВСУ на Нижегородскую область 23 октября: сколько уничтожено БПЛА — последние новости

Общество

В ночь и утро 23 октября Нижегородская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил губернатор региона Глеб Никитин в мессенджере «Макс», силы Министерства обороны РФ и спецподразделения «Барс-НН» отразили налет 19 БПЛА. В Городецком округе в результате падения обломков уничтоженных воздушных целей травмы получили трое мирных жителей. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь. Об этом информирует агентство РИА Новости.

Детали отражения атаки и последствия в Городецком округе

  • Отражение атаки силами ПВО:
    • Число сбитых целей: над территорией Нижегородской области уничтожено 19 БПЛА;
    • Задействованные силы: подразделения Министерства обороны РФ и отряд «Барс-НН».
  • Пострадавшие и последствия на земле:
    • Локация инцидента: Городецкий муниципальный округ;
    • Пострадавшие: 3 мирных жителя получили травмы различной степени тяжести из-за падения фрагментов сбитых аппаратов;
    • Медицинская помощь: все раненые доставлены в медучреждения и находятся под наблюдением врачей.

Читайте также

В Путилкове раскрыли дерзкую схему сбыта ворованных цветов с клумб

В Путилкове раскрыли дерзкую схему сбыта ворованных цветов с клумб

Гормон стресса не помешает: популярный напиток связали с замедлением старения

Гормон стресса не помешает: популярный напиток связали с замедлением старения

Облепиховый бум: эксперт раскрыла секреты заготовок ягод без кислинки и косточек

Облепиховый бум: эксперт раскрыла секреты заготовок ягод без кислинки и косточек

«Единая Россия» приглашает жителей Подмосковья пройти бесплатную диспансеризацию

«Единая Россия» приглашает жителей Подмосковья пройти бесплатную диспансеризацию

Овощи и десерты: стало известно, что заказывают компании для офисов

Овощи и десерты: стало известно, что заказывают компании для офисов

Отцы в декрете: свыше пяти тысяч жителей Нижегородской области получают пособие

Отцы в декрете: свыше пяти тысяч жителей Нижегородской области получают пособие

Знание ChatGPT уже недостаточно: за что работодатели готовы платить больше

Знание ChatGPT уже недостаточно: за что работодатели готовы платить больше

Аномальная жара перед штормом: Пермский край прогрелся до +19 градусов

Атака БПЛА на Воронежскую область 22 октября 2026-го: сколько дронов сбили — все последние новости

Заместитель главы Красногорска провел обход в ЖК «Ильинские Луга»

Заместитель главы Красногорска провел обход в ЖК «Ильинские Луга»

Поездка в Брюссель и переезд в Чехию: что известно о судье Романе Караване

Игры-слот-машины: врач рассказал, как механика лутбоксов работает против детской психики

Игры-слот-машины: врач рассказал, как механика лутбоксов работает против детской психики

Добавьте mosregtoday.ru в избранное