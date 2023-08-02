Песков прокомментировал напряженные отношения Украины и Польши

По словам Дмитрия Пескова, у поляков накопилось несколько претензий к киевским властям. Польше не нравится украинское зерно, особенно с учетом роста стоимости его доставки. Также, как заметил представитель Кремля, расходы на содержание беженцев с Украины продолжают расти, что тоже не устраивает польские власти.

Песков подчеркнул, что ситуация продолжит накаляться, противоречия между государствами продолжат расти. При этом Россия продолжит наблюдать за происходящим.