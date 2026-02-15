Петербург сковали морозы: синоптики рассказали о приближающихся рекордах

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу распространило экстренное предупреждение о значительном похолодании. Согласно прогнозу, в ночь на понедельник, 16 февраля, столбики термометров в городе могут опуститься до отметки минус 20 градусов, пишет КП.

В связи с приходом аномальных морозов спасатели обратились к горожанам с рядом рекомендаций. Жителям советуют уделить особое внимание выбору теплой одежды и по возможности сократить время нахождения вне помещений. Кроме того, сотрудники ведомства напоминают о необходимости неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации обогревательных приборов, чтобы избежать возникновения возгораний.

Синоптики связывают приход арктического воздуха с влиянием гребня скандинавского антициклона. При этом отмечается, что минувшая ночь, с 14 на 15 февраля, уже стала самой холодной в 2026 году: в центре Петербурга было зафиксировано минус 22,1 градуса, а в Лодейном Поле Ленинградской области температура и вовсе упала до минус 30,7 градуса. Смягчения морозов стоит ждать уже днем 16 февраля. Как сообщил в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус, в понедельник осадков не ожидается, а воздух прогреется до минус 7–9 градусов.