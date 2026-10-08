В Госдуму внесли законопроект об обязательной гигиенической подготовке

Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект о профессиональной гигиенической подготовке работников при поступлении на каждую работу из перечня, который должен утвердить Роспотребнадзор. Об этом сообщает РИА Новости .

Как следует из положений документа, сотрудники должны будут проходить такую подготовку каждые пять лет, отсчитывая срок с даты последней аттестации. При выявлении нарушений санитарно-эпидемиологических требований переаттестация потребуется досрочно.

Перечень работ, охватывающий производство и реализацию пищевых продуктов и питьевой воды, воспитание и обучение детей, коммунальное и бытовое обслуживание, будет утвержден Роспотребнадзором по согласованию с Минздравом.

Роспотребнадзор также установит порядок гигиенической подготовки, критерии нарушений для досрочной переаттестации и перечень вопросов для тестирования.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года после его утверждения.

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