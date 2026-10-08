В Госдуму внесли законопроект об обязательной гигиенической подготовке
Роспотребнадзор утвердит перечень работ для гигиенической подготовки
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]
Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект о профессиональной гигиенической подготовке работников при поступлении на каждую работу из перечня, который должен утвердить Роспотребнадзор. Об этом сообщает РИА Новости.
Как следует из положений документа, сотрудники должны будут проходить такую подготовку каждые пять лет, отсчитывая срок с даты последней аттестации. При выявлении нарушений санитарно-эпидемиологических требований переаттестация потребуется досрочно.
Перечень работ, охватывающий производство и реализацию пищевых продуктов и питьевой воды, воспитание и обучение детей, коммунальное и бытовое обслуживание, будет утвержден Роспотребнадзором по согласованию с Минздравом.
Роспотребнадзор также установит порядок гигиенической подготовки, критерии нарушений для досрочной переаттестации и перечень вопросов для тестирования.
Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года после его утверждения.
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