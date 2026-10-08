В Госдуму внесли законопроект об обязательной гигиенической подготовке

Роспотребнадзор утвердит перечень работ для гигиенической подготовки

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект о профессиональной гигиенической подготовке работников при поступлении на каждую работу из перечня, который должен утвердить Роспотребнадзор. Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из положений документа, сотрудники должны будут проходить такую подготовку каждые пять лет, отсчитывая срок с даты последней аттестации. При выявлении нарушений санитарно-эпидемиологических требований переаттестация потребуется досрочно.

Перечень работ, охватывающий производство и реализацию пищевых продуктов и питьевой воды, воспитание и обучение детей, коммунальное и бытовое обслуживание, будет утвержден Роспотребнадзором по согласованию с Минздравом.

Роспотребнадзор также установит порядок гигиенической подготовки, критерии нарушений для досрочной переаттестации и перечень вопросов для тестирования.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года после его утверждения.

Ранее эпидемиолог Семейкина сообщила, что в сезон простуд важно мыть руки и не касаться лица.

Читайте также

«Это не еда, а яд». Врач рассказала, когда даже съедобный гриб становится токсичным

«Это не еда, а яд». Врач рассказала, когда даже съедобный гриб становится токсичным

Как использовать яблочную падалицу для подкормки гортензий: советы садовода

Как использовать яблочную падалицу для подкормки гортензий: советы садовода

От 3,13 млн рублей: JAC вернул в Россию рамный пикап T8 PRO с полным приводом

Мраморный обломок раскрыл тайну старого захоронения в центре Перми

Минюст переведет дела иноагентов в электронный формат

Минюст переведет дела иноагентов в электронный формат

Почти 510 тыс. жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа

Почти 510 тыс. жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа

Скрытые возможности полиса: что еще можно защитить при страховании жилья в Подмосковье

«Консультация специалиста — в течение 14 дней». Лантратова уточнила сроки медпомощи по ОМС

«Консультация специалиста — в течение 14 дней». Лантратова уточнила сроки медпомощи по ОМС

Роспотребнадзор назвал группы риска для вакцинации от гриппа

Роспотребнадзор назвал группы риска для вакцинации от гриппа

«Подтверждают статус ради надбавок». Количество пенсионеров в России выросло до 40,496 млн человек

«Подтверждают статус ради надбавок». Количество пенсионеров в России выросло до 40,496 млн человек

Jeep поднял Cherokee на 25 мм и добавил понижайку для новой версии Trailhawk

Земля под строительство в Подмосковье подорожала на 11% за год

Земля под строительство в Подмосковье подорожала на 11% за год

Добавьте mosregtoday.ru в избранное