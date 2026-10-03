ФИПИ назвал слабые места участников ЕГЭ по истории

ФИПИ: аргументация и сравнение событий — самые трудные задания ЕГЭ

Общество

Федеральный институт педагогических измерений проанализировал результаты ЕГЭ 2026 года и выявил задания, вызвавшие наибольшие затруднения у выпускников. Согласно данным ФИПИ, с которыми ознакомилось ТАСС, традиционно сложными оказались вопросы на установление причинно-следственных связей, аргументацию точки зрения, а также на сравнение исторических событий, явлений и процессов.

При этом участники экзамена успешно справились с заданиями на знание хронологии и исторических фактов, включая факты специальной военной операции. Однако вопросы, требовавшие более глубоких знаний — например, указание названия фронта или командующего фронтом, — вызывали затруднения. Относительно низкие результаты зафиксированы и при выполнении заданий на знание фактов истории культуры.

Экзаменуемые также допускали ошибки в хронологии. Так, при определении года создания стрелецкого войска многие указывали 1480 год вместо 1550-го. В задании на знание даты принятия Декрета о мире участники ЕГЭ по истории 2026 года нередко выбирали 1905 год вместо 1917-го.

Ранее Минпросвещения назвало критерий целесообразности использования ИИ в образовании.

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