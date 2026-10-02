В подмосковном Павловском Посаде отпраздновали День пожилого человека

В торжественной обстановке вручили награды тем, кто внес заметный вклад в развитие округа. В церемонии участвовали врип главы Павлово‑Посадского городского округа Сергей Балашов и замначальника окружного управления соцразвития Валерий Зайцев.



Отмечена роль государственных программ по поддержке старшего поколения, в том числе проекта «Активное долголетие» под эгидой губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также мер, реализуемых по инициативам президента Российской Федерации Владимира Путина. В рамках этих программ пожилые жители округа могут заниматься творчеством и спортом, ездить на экскурсии и общаться на специальных площадках — и многие активно пользуются такими возможностями.



Праздничное настроение гостям добавили спектакль Московского театра Варецкого «Женское счастье» и сертификаты на две экскурсионные поездки по Подмосковью. Организаторы подчеркнули, что мудрость и опыт старшего поколения — основа развития округа и страны, а их вовлеченность в общественную жизнь — важный вклад в достойное будущее.