Толпы женщин устроили давку за бесплатной косметикой на выставке InterCHARM в Москве

Выставка InterCHARM в Москве обернулась жесткой давкой для посетителей

Общество

Очередная крупная выставка парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM, прошедшая в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, запомнилась не только профессиональными новинками, но и скандальным инцидентом. Очевидцы запечатлели на фото и видео огромные толпы женщин, устроивших жесткую давку в очередях за бесплатными образцами косметики от участников экспозиции. Кадры массовой борьбы за бесплатную продукцию активно разошлись по социальным сетям и мессенджерам. Об этом сообщают авторы публикаций в социальной сети.

Масштаб выставки InterCHARM и ажиотаж вокруг стендов

33-я Международная выставка парфюмерно-косметической отрасли традиционно собрала сотни ведущих отечественных и зарубежных брендов, производителей сырья, упаковки и готовой продукции.

Однако повышенное внимание посетителей привлекли не столько презентации инновационных формул, сколько раздачи бесплатных образцов и промопродукции на стендах некоторых участников.

Давка и кадры жесткой борьбы за косметику

В социальных сетях появились многочисленные фотографии и видеоролики, на которых запечатлена плотная толпа людей, штурмующая выставочные прилавки.

Посетительницы и представители индустрии в комментариях отмечали неожиданно агрессивную атмосферу у павильонов, превратившую деловое мероприятие в стихийное столкновение за бесплатные тюбики и баночки.

Читайте также

Трое детей исчезли после занятий: их нашли в багажнике застрявшей машины

Машины вытесняют людей. Почти 200 тысяч американцев потеряли работу из-за ИИ с 2023 года

Машины вытесняют людей. Почти 200 тысяч американцев потеряли работу из-за ИИ с 2023 года

В Серпухове по народной программе отремонтировали мост в деревне Лукино

В Серпухове по народной программе отремонтировали мост в деревне Лукино

Метро Киева погрузилось во тьму: в сети появились кадры с темных платформ

Жители российского города-миллионника борются против застройки Соснового бора

Жители российского города-миллионника борются против застройки Соснового бора

Карта в чужих руках — риск тюрьмы: какое наказание предусмотрено законом

«Перенаправлены в Санкт-Петербург и Казань»: 15 самолетов не сели в Москве из-за ограничений

«Перенаправлены в Санкт-Петербург и Казань»: 15 самолетов не сели в Москве из-за ограничений

Подмосковные выпускники Президентской платформы «Россия — страна возможностей» будут развивать систему СПО

Подмосковные выпускники Президентской платформы «Россия — страна возможностей» будут развивать систему СПО

«Зарплата от 300 тысяч». Эксперт назвала фразы в резюме, мешающие получить приглашение

«Зарплата от 300 тысяч». Эксперт назвала фразы в резюме, мешающие получить приглашение

Подпись Абрамовой: в Удмуртии окончательно утвердили пятилетний мораторий на электронные сигареты

В Подмосковье сотрудники ФСИН помогли женщине с детьми в рамках программы пробации

В Подмосковье сотрудники ФСИН помогли женщине с детьми в рамках программы пробации

Evolute i-Joy через год оказался дороже нового автомобиля с показателем 137,9%

Добавьте mosregtoday.ru в избранное