Толпы женщин устроили давку за бесплатной косметикой на выставке InterCHARM в Москве

Очередная крупная выставка парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM, прошедшая в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, запомнилась не только профессиональными новинками, но и скандальным инцидентом. Очевидцы запечатлели на фото и видео огромные толпы женщин, устроивших жесткую давку в очередях за бесплатными образцами косметики от участников экспозиции. Кадры массовой борьбы за бесплатную продукцию активно разошлись по социальным сетям и мессенджерам. Об этом сообщают авторы публикаций в социальной сети.