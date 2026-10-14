Толпы женщин устроили давку за бесплатной косметикой на выставке InterCHARM в Москве
Выставка InterCHARM в Москве обернулась жесткой давкой для посетителей
Очередная крупная выставка парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM, прошедшая в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, запомнилась не только профессиональными новинками, но и скандальным инцидентом. Очевидцы запечатлели на фото и видео огромные толпы женщин, устроивших жесткую давку в очередях за бесплатными образцами косметики от участников экспозиции. Кадры массовой борьбы за бесплатную продукцию активно разошлись по социальным сетям и мессенджерам. Об этом сообщают авторы публикаций в социальной сети.
Масштаб выставки InterCHARM и ажиотаж вокруг стендов
33-я Международная выставка парфюмерно-косметической отрасли традиционно собрала сотни ведущих отечественных и зарубежных брендов, производителей сырья, упаковки и готовой продукции.
Однако повышенное внимание посетителей привлекли не столько презентации инновационных формул, сколько раздачи бесплатных образцов и промопродукции на стендах некоторых участников.
Давка и кадры жесткой борьбы за косметику
В социальных сетях появились многочисленные фотографии и видеоролики, на которых запечатлена плотная толпа людей, штурмующая выставочные прилавки.
Посетительницы и представители индустрии в комментариях отмечали неожиданно агрессивную атмосферу у павильонов, превратившую деловое мероприятие в стихийное столкновение за бесплатные тюбики и баночки.