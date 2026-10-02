Все анализы отрицательные: что известно о контактировавших с пациентом в Приангарье

Все люди, которые контактировали с жителем Иркутской области с особо опасной инфекцией, взяты под медицинское наблюдение. На данный момент признаков заболевания у них не обнаружено, результаты лабораторных исследований отрицательные, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, пишет РИА Новости.

Контактные лица находятся под наблюдением

По данным ведомства, специалисты установили всех людей, которые могли контактировать с пациентом. За ними организовано медицинское наблюдение.

На сегодняшний день ни у одного из них не выявлено симптомов заболевания. Проведенные лабораторные исследования также не подтвердили наличие инфекции.

В регионе утвердили план противоэпидемических мер

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о выявлении у жителя региона опасного инфекционного заболевания. После этого в области начали комплекс противоэпидемических мероприятий.

В правительстве региона провели внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии с участием руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

На заседании утвердили оперативный план действий. Региональным службам и ведомствам поручено обеспечить выполнение всех предусмотренных мероприятий.

Ситуация остается на контроле региональных властей и санитарных служб.