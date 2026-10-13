Деньги вернут всем: организаторы несостоявшегося шоу Канье Уэста раскрыли детали выплат

Прокуратура не выявила признаков мошеннического умысла в деятельности концертного агентства Say Agency, выступавшего организатором отмененных выступлений американского рэпера Канье Уэста (Йе) в Санкт-Петербурге. Как сообщил представитель компании Александр Панин, мероприятие действительно согласовывалось с площадкой «Газпром Арена», несмотря на отсутствие итогового подписанного договора. На данный момент агентство запустило процесс возврата денежных средств за десятки тысяч распроданных билетов, не исключая при этом возможного переноса шоу на новые даты. Об этом информирует сетевое издание Известия .

Проверка прокуратуры и статус правонарушений

По результатам проведенной проверки прокуроры не усмотрели признаков уголовно наказуемого мошенничества в действиях руководства Say Agency. Поводом для надзорных мероприятий ранее стали обращения граждан и депутатский запрос из-за задержек с отменой и возвратом денег.

Представитель агентства Александр Панин подчеркнул, что все действия компании носили законный характер, а проведение масштабного шоу рэпера на «Газпром Арене» было предварительно согласовано с площадкой.

Механизм и особенности возврата средств за билеты

В связи с окончательной отменой анонсированных на 10 и 11 октября шоу, организаторы приступили к массовому возврату средств покупателям. По информации компании, на концерты успели реализовать несколько десятков тысяч билетов.

В Say Agency пояснили, что одномоментная выплата всем заявителям невозможна из-за технических ограничений билетных систем. Тем не менее, средства будут возвращены каждому обратившемуся зрителю в полном объеме.

Перспективы переноса шоу и судебные претензии

Несмотря на срыв октябрьских выступлений, организаторы не исключают вероятности переноса концерта Канье Уэста на другие даты или альтернативные площадки.

В то же время в судах Санкт-Петербурга зарегистрированы иски от покупателей, требующих компенсации стоимости билетов и сервисных сборов. Организаторы заверили, что процесс выплат уже идет в штатном режиме через автоматизированные сервисы.