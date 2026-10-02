Сезон ОРВИ начался: названы главные причины осенних болезней

С наступлением осени количество случаев ОРВИ обычно увеличивается. Причиной становятся не только холод и дождливая погода, но и возвращение людей в коллективы, сухой воздух в помещениях и повышенная нагрузка на организм. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на врача-терапевта Евгения Тарасова.

Почему осенью вирусы распространяются быстрее

После летних отпусков дети возвращаются в школы и детские сады, а взрослые — в офисы и общественный транспорт. Большое количество людей в закрытых помещениях создает условия для быстрого распространения инфекций.

По словам специалиста, особенно активно вирусы передаются там, где плохо проветривают помещения и люди долго находятся рядом друг с другом.

Отопление влияет на защиту организма

Еще одним фактором становится начало отопительного сезона. Из-за сухого воздуха в квартирах и офисах слизистые оболочки носа и горла пересыхают, а их защитные функции снижаются.

Врач отметил, что именно слизистые помогают организму противостоять проникновению вирусов, поэтому поддержание нормальной влажности воздуха может снизить риск заражения.

Осенью организм испытывает дополнительную нагрузку

Переход от летнего режима к учебе и работе также влияет на состояние организма. Ранние подъемы, стресс и сокращение светового дня могут снижать защитные функции.

Кроме того, уменьшение количества солнечного света связано со снижением выработки витамина D, который участвует в работе иммунной системы.

Как снизить риск заболевания

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