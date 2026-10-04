Три жены, сын в США и маленькая дочь: какой была семья Кашпировского

Личная жизнь известного гипнотизера сопровождалась семейными драмами, разводами и тяжелыми потерями, которые, по словам близких, сильно на него повлияли.

Анатолий Кашпировский умер в возрасте 87 лет после тяжелой болезни. О смерти гипнотизера сообщил Андрей Малахов, а подробности последних лет его жизни и семейных отношений публикует KP.RU.

Последние месяцы жизни

Перед смертью состояние Кашпировского значительно ухудшилось. По данным издания, у него диагностировали онкологическое заболевание, а в последние месяцы он жаловался на сильные боли в области живота и заметно похудел.

По информации, приведенной KP.RU, заболевание оказалось запущенным и сопровождалось поражением внутренних органов. Племянник Кашпировского рассказывал о серьезных осложнениях и отказе органов.

При этом в последние годы гипнотизер продолжал появляться на публике и заниматься своими проектами. Незадолго до смерти он также стал отцом еще одного ребенка.

Три брака Кашпировского

Первой супругой Кашпировского была Валентина. Их брак продолжался около 22 лет и завершился в конце 1980-х годов, когда известность гипнотизера стремительно росла. В семье родились дочь Елена и сын Сергей. После развода Валентина переехала в Канаду.

В 1992 году во время гастролей в Чехии Кашпировский познакомился с массажисткой Ириной. Вскоре они поженились. Ирина сопровождала мужа в поездках, однако отношения постепенно ухудшались.

Их развод состоялся в 2014 году и сопровождался публичным конфликтом. Впоследствии Кашпировский признавался, что считал этот брак ошибкой.

Еще до официального развода у Кашпировского появились отношения с Гулизар Чалбашовой. Она стала его третьей женой, когда гипнотизеру было 84 года. Их отношения начались значительно раньше, еще в период его второго брака.

Самая тяжелая семейная трагедия

От первого брака у Кашпировского была дочь Елена. Она получила медицинское образование, вышла замуж и стала матерью двоих детей — Инги и Шона.

В середине 1990-х Елена вместе с семьей перебралась к отцу в США. Однако в 2018 году она погибла в результате самоубийства. Эта трагедия стала одним из самых тяжелых событий в жизни Кашпировского.

По данным KP.RU, после смерти дочери он тяжело переживал утрату и неоднократно вспоминал о ней во время своих выступлений. Ее тело, согласно приведенным изданием сведениям, было перевезено на Украину и похоронено в Виннице рядом с местом захоронения родителей Кашпировского.

Сын и младшая дочь

Сын Кашпировского Сергей также жил в США и занимался профессиональным боксом. В последние годы жизни отец и сын находились далеко друг от друга, а вопрос о его приезде на похороны оставался открытым.

В 2025 году у 86-летнего Кашпировского родилась дочь Эллина. По данным издания, появление младшего ребенка стало для него важным событием, а воспитанием девочки он занимался с большим интересом.

При этом обстоятельства ее рождения публично обсуждались по-разному. В СМИ появлялись версии об использовании ЭКО и суррогатного материнства, однако достоверного подтверждения конкретного варианта в публикации не приводится.