Чай из самовара и пельмени: чем русский базар у Белого дома удивил гостей?

Сотни человек посетили русский православный собор святого Иоанна Предтечи, расположенный неподалеку от Белого дома. Об этом сообщает РИА Новости .

В толпе звучала не только русская и английская речь, но и другие языки. Гостей угощали пельменями, голубцами, тортом «Наполеон» и прочими традиционными блюдами русской кухни. Посетителям также предлагали чай из настоящего самовара.

Русский базар проводится ежегодно в начале октября. По словам настоятеля собора протоиерея Виктора Потапова, это мероприятие позволяет рассказать о православии и показать «какую красоту наша православная церковь создала своим искусством, своим пением, иконописью». Настоятель отметил, что после базара люди начинают чаще посещать богослужения и даже принимают крещение.

Ранее сообщалось о том, что пельмени возглавили рейтинг готовых блюд в России.