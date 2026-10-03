Полмиллиона против 70 тысяч: сколько людей вышло на протест в Мадриде

ТАСС: в Испании проходят массовые протесты из-за проблем с жильем

Общество

Около 70 тысяч человек приняли участие в акции протеста в Мадриде, посвященной жилищному кризису. Такие данные привела пресс-служба представительства правительства в автономном сообществе Мадрид, сообщает ТАСС.

Профсоюз арендаторов оценил число участников значительно выше — примерно в 500 тысяч человек, передает El País. Участники прошли маршем к одной из центральных площадей столицы, где расположено здание мэрии. Основным лозунгом акции стал призыв к подготовке всеобщей забастовки.

Массовые акции прошли также в других испанских городах. В Валенсии протест завершился столкновениями участников с полицией, которой пришлось применить силу для разгона демонстрантов.

Протесты проходят по всей Испании

В последние дни в разных регионах страны проходят акции, связанные с ростом стоимости жилья и проблемами арендаторов. 26 сентября крупная манифестация состоялась в Мадриде после выселения пожилой женщины, прожившей в арендованной квартире 70 лет.

После акции на одной из центральных площадей столицы появился палаточный лагерь. Позднее стало известно, что женщина сможет вернуться в жилье после соглашения с компанией-собственником.

Власти пытаются решить жилищную проблему

29 сентября испанское правительство утвердило ряд указов в сфере жилья. Однако местный парламент их не поддержал.

Как сообщал El Diario, после отказа нескольких партий поддержать инициативы премьер-министр Испании Педро Санчес рассматривает возможность назначения досрочных всеобщих выборов на 29 ноября.

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