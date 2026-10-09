Просроченные продукты могут вызвать отравление: почему нагрев не спасает

Термическая обработка продуктов с истекшим сроком годности не гарантирует их безопасность. Некоторые бактериальные токсины не разрушаются при нагревании и могут попасть в готовое блюдо, вызвав пищевое отравление. Об этом ТАСС рассказал старший преподаватель кафедры гигиены Пироговского Университета Андрей Татаринчик.

Почему нагрев не делает просроченные продукты безопасными

По словам эксперта, некоторые токсины, вырабатываемые бактериями, в том числе стафилококками, устойчивы к нагреванию. Поэтому они могут сохраняться при приготовлении пищи из некачественного сырья.

В качестве примера специалист привел сырники, приготовленные из просроченного творога: даже после термической обработки такое блюдо может представлять опасность для здоровья.

Почему важно соблюдать сроки годности

Татаринчик подчеркнул, что просроченные продукты не следует употреблять в пищу или использовать для приготовления других блюд.

Срок годности определяет период, в течение которого производитель гарантирует сохранение потребительских свойств и безопасность продукта при соблюдении установленных условий хранения. После его истечения такая гарантия не действует.

При этом нормальные внешний вид, запах и вкус не позволяют достоверно определить, безопасен ли продукт. Поэтому специалист рекомендует не использовать продукты с истекшим сроком годности даже после дополнительной обработки.