В Иркутской областной детской клинической больнице врачи помогли восьмилетнему мальчику, у которого из-за врожденного сужения мочеточника серьезно пострадала почка. Об этом в социальных сетях рассказал главный врач больницы профессор Юрий Козлов.

Ранее ребенка лечили в другой больнице: ставили стент и расширяли суженный участок, но результата не добились. Обследование выявило гидронефроз 3–4 степени с истончением ткани и нарушением почечного кровотока, возникла реальная угроза потери органа.

Операция оказалась сложной: суженный участок был длиной около сантиметра, а почка располагалась нестандартно. Из-за особой сосудистой анатомии она была ротирована, ее ворота обращены кзади, что требовало от хирургов максимальной аккуратности. Тем не менее вмешательство прошло успешно. Врачи выполнили пластику суженного участка по специальной методике, сформировали надежный анастомоз и провели внутреннее стентирование мочеточника. Основной этап занял полтора часа.